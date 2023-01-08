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Губернатор Забайкалья Александр Осипов сравнил бойцов СВО со святыми

Губернатор Забайкалья Александр Осипов сравнил бойцов СВО со святыми

В зоне проведения специальной военной операции глава региона побывал накануне Нового года.Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поделился впечатлениями о своей поездке в зону специальной военной операции и встреча с военнослужащими.

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