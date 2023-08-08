Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

112 подписчиков

Роман Ротенберг: «У СКА непростая система, универсальная система игры – много деталей. Она требует игрового мышления – ребята начинают понимать»

СКА проиграл три из четырех матчей на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. – Какая из трех линий у вас вызывает больше всего беспокойства после сочинского турнира? – У нас универсальная система игры, очень много деталей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх