Роман Ротенберг: «У СКА непростая система, универсальная система игры – много деталей. Она требует игрового мышления – ребята начинают понимать»

СКА проиграл три из четырех матчей на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. – Какая из трех линий у вас вызывает больше всего беспокойства после сочинского турнира? – У нас универсальная система игры, очень много деталей.
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