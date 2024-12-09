Жители Курской области получат отсрочку по уплате налогов: Что известно

В России для жителей курского приграничья утвердили отсрочку от уплаты налоговПресс-служба правительства России сообщает о подписании постановления, в соответствии с которым жителям Курской области будет предоставлена отсрочка по уплате трёх видов налогов.
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