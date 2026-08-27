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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Трабзонспор» Салаха не вышел в ЛЕ, проиграв 0:4 «Ференцварошу» вдевятером. «Црвена Звезда» вылетела от «Виктории» Пльзень после 3:0 в первой игре

«Трабзонспор» и «Црвена Звезда» не смогли выйти в общий этап Лиги Европы . В ответном матче плей-офф квалификации ЛЕ «Трабзонспор» разгромно проиграл « Ференцварошу (0:4, первая игра – 0:1).

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