20 игроков вошли в состав сборной России по регби-7 на сбор в Сочи

Учебно-тренировочный сбор состоится с 30 апреля по 11 мая на базе ФГБУ «Юг Спорт». Состав сборной России: Владимир Аксенов («Застава-7»), Никита Бондаренко («Богатыри»), Никита Воронцов («Застава-7»), Николай Гилев («Застава-7»), Дмитрий Карасюк («Таганий Рог»), Александр Кобзев («Липецк»), Артем Колотов(«Ротор»), Магомед Курбанов («Богатыри»), Кирилл Лыков («Динамо»), Илья Паньков («Таганий Рог»), Полежаев Сергей («Застава-7»), Иван Сботов («Застава-7»), Никита Скачко («Застава-7»), Родион Скачко («Застава-7»), Евгений Сорокин («Богатыри»), Даниил Степин («Застава-7»), Илья Фролов («Застава-7»), Юрий Чижов («Балтийский шторм»), Александр Шаипкин («Динамо»), Ислам Шакиров («Застава-7»).
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