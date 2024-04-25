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«Хозяин дал отмашку»: почему соседи Киева заявили о готовности принять меры по возвращению украинских мужчин на родину

«Хозяин дал отмашку»: почему соседи Киева заявили о готовности принять меры по возвращению украинских мужчин на родину

Литва намерена последовать примеру Польши и принять меры по возвращению подлежащих мобилизации военнообязанных граждан Украины на родину, заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

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Комментарии
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АндрейБорков
Все верно, решение очень обоснованное. Сколько уже проебалтов и пшеков на этой УкРуине &quot;скоропостижно околело&quot; из-за неожиданных встреч с пулями, осколками, поражающими элементами боеприпасов, ударной волной и т.п. производства РФ? Весьма не мало. Как власти Проебалтики и Пшекии объяснят своему плебсу почему и как околели эти &quot;добровольцы&quot; на УкРуине? Подавляющее число этих самых &quot;добровольцев&quot; это действующие вояки и их резкое околевание влечет определенные гарантии и Пшекии и Проебалтики родным и близким околевших. А оно пшекам и проебалтам надо? Нет не надо, от слова СОВСЕМ. Что тогда делать? А вот тут то как раз и выход есть из этой ситуации! Зачем на УкРуину отправлять своих вояк под видом &quot;волонтеров&quot;, а потом объясняться с их родственниками? Проще и дешевле выпереть из Пшекии и Проебалтики беженцев-укропитеков в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола! Пусть они на фронтах защиты Бандеры и Зеленского принимают смерть лютую и жуткую, а свой плебс надо поберечь! Укрошумеры кто такие? А пшеки и проебалты это ГЕЙ-РО-ПЕЙЦЫ, высшая так сказать раса, &quot;сияющий град на холме&quot;, а околевать должны не они, а те, кто так стремиться примкнуть к этой высшей расе. Вот и все объяснение этому явлению.
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