«Хозяин дал отмашку»: почему соседи Киева заявили о готовности принять меры по возвращению украинских мужчин на родину

АндрейБорков

Все верно, решение очень обоснованное. Сколько уже проебалтов и пшеков на этой УкРуине "скоропостижно околело" из-за неожиданных встреч с пулями, осколками, поражающими элементами боеприпасов, ударной волной и т.п. производства РФ? Весьма не мало. Как власти Проебалтики и Пшекии объяснят своему плебсу почему и как околели эти "добровольцы" на УкРуине? Подавляющее число этих самых "добровольцев" это действующие вояки и их резкое околевание влечет определенные гарантии и Пшекии и Проебалтики родным и близким околевших. А оно пшекам и проебалтам надо? Нет не надо, от слова СОВСЕМ. Что тогда делать? А вот тут то как раз и выход есть из этой ситуации! Зачем на УкРуину отправлять своих вояк под видом "волонтеров", а потом объясняться с их родственниками? Проще и дешевле выпереть из Пшекии и Проебалтики беженцев-укропитеков в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола! Пусть они на фронтах защиты Бандеры и Зеленского принимают смерть лютую и жуткую, а свой плебс надо поберечь! Укрошумеры кто такие? А пшеки и проебалты это ГЕЙ-РО-ПЕЙЦЫ, высшая так сказать раса, "сияющий град на холме", а околевать должны не они, а те, кто так стремиться примкнуть к этой высшей расе. Вот и все объяснение этому явлению.