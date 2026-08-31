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Эмери: «У «Астон Виллы» хорошие отношения с «Челси»? Они хотят нас прикончить»

Эмери: «У «Астон Виллы» хорошие отношения с «Челси»? Они хотят нас прикончить»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери опроверг предположение, что у бирмингемского клуба хорошие отношения с «Челси».

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