10 прилетов и детонация: российские дроны атаковали украинский порт

Российские ударные беспилотники атаковали портовый город Измаил в Одесской области. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает тг-канал «Типичная Одесса», отслеживающий прилеты и работу местной ПВО.
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