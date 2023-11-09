Твит, анонсирующий показ трейлера GTA 6, стал самым популярным игровым твитом в историиЧтобы продемонстрировать то бешеное ожидание, которое существует вокруг GTA 6, достаточно взглянуть на цифры, которые фиксирует очень простой пост с анонсом выхода трейлера в декабре, собравший внушительное количество лайков и просмотров.