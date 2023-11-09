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Твит, анонсирующий показ трейлера GTA 6, стал самым популярным игровым твитом ...

Твит, анонсирующий показ трейлера GTA 6, стал самым популярным игровым твитом ...

Твит, анонсирующий показ трейлера GTA 6, стал самым популярным игровым твитом в историиЧтобы продемонстрировать то бешеное ожидание, которое существует вокруг GTA 6, достаточно взглянуть на цифры, которые фиксирует очень простой пост с анонсом выхода трейлера в декабре, собравший внушительное количество лайков и просмотров.

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