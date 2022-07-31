Аргументы недели

98 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Степанов
    Не председатель,а предатель РоссииУшел из жизни пос...
  • Владимир Соловьев
    Происки фашиствующей организации под названием НАТО. Пока не сравняем США с океаном, безобразия в Европе не прекратятся!Возможна новая во...
  • Альбина Колесникова
    Ало давно понятно ни кому не удаётся усидеть на двух стульях,  так сербам давно надо принять решение с кем вам по пути.Возможна новая во...

Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ

Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх