Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота России.
Популярные статьи
- Мурманский губернатор посоветовал сотруднице консульства Норвегии, заявившей о ненависти к русским, «катиться к черту из России»
- О дронах, Чубайсе и сегодняшних волонтёрах: взгляд чайника
- Австрийский политолог Поппель заявил, что рассматривает ситуацию на Украине как начало конца европейской цивилизации
Свежие комментарии