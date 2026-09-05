FICO Crashes As Trump Housing Chief Pulte Cracks Mortgage-Score Monopoly "Equifax, Experian, and TransUnion have been overcharging Americans for far too long," Federal Housing Finance Agency Director Bill Pulte wrote on X late Thursday.
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