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Zero Hedge

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FICO Crashes As Trump Housing Chief Pulte Cracks Mortgage-Score Monopoly

FICO Crashes As Trump Housing Chief Pulte Cracks Mortgage-Score Monopoly

FICO Crashes As Trump Housing Chief Pulte Cracks Mortgage-Score Monopoly "Equifax, Experian, and TransUnion have been overcharging Americans for far too long," Federal Housing Finance Agency Director Bill Pulte wrote on X late Thursday.

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