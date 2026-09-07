Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Помогали даже «воры в законе»: как готовилась Олимпиада-80 в СССР

Олимпиада 1980 года стала главным спортивным событием за всю историю Советского Союза. В разгар холодной войны Игры имели ярко выраженную политическую окраску — СССР при любом раскладе не должен был упасть в грязь лицом.

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