Ничтожная кассирша из театра Армии, убила гения...

Профессор ГИТИСа Борис Морозов- ученик Андрея Попова- рассказывал о смерти его отца, основателя Театра Советской АрмииТам была молодая кассирша:"Как, - говорит, - Ваша фамилия, как-как? Алексей Попов?-Да нет, Вы же уволены, Вас уже нет, следующий!"И Борис Морозов говорил, что Алексей Дмитриевич больше ногой в театр не ступал!И вскоре умер.
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