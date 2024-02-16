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Греция ударит по России гомосексуализмом

Греция ударит по России гомосексуализмом

Парламент Греции принял закон, легализирующий однополые браки и усыновление однополыми парами детей."За" проголосовали 176 из 254 (всего насчитывается 300 парламентариев) присутствовавших на процедуре депутатов.

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Комментарии
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vovan
Сатана рулит!!!
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18 час.
федор
Позорище православного мира вместе с бесами с хохляндии!!!!!
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16 час.

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