В Лискинском районе местный житель погиб в горящем автомобиле

В воскресенье, 9 марта в Лисках произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. По данным пресс-службы, 40-летний местный житель, находясь за рулем «Шевроле Ланос» не справился с управлением и протаранил забор около дома №27 по улице Лысенко.