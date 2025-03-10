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Воронежские новости

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В Лискинском районе местный житель погиб в горящем автомобиле

В Лискинском районе местный житель погиб в горящем автомобиле

В воскресенье, 9 марта в Лисках произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. По данным пресс-службы, 40-летний местный житель, находясь за рулем «Шевроле Ланос» не справился с управлением и протаранил забор около дома №27 по улице Лысенко.

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