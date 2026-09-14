Федор Щукин вручил Жасмин знак Дагестана за милосердие

14 сентября в Махачкале Жасмин получила знак "За милосердие и благодеяние". Федор Щукин отметил ее помощь жителям Дагестана, пострадавшим от паводков.
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