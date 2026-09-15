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«Это самое главное для форварда». Кирьяков считает, что Соболев нужен сборной России

«Это самое главное для форварда». Кирьяков считает, что Соболев нужен сборной России

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил, что Александр Соболев нужен национальной команде, так как регулярно забивает голы в составе «Зенита».

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