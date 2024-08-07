ПГК идёт во банк? За ВТБ маячит призрак Ротенбергов

Как рассказать о судьбе ПГК, не упоминая ключевые фигуры в железнодорожной отрасли? Именно такая задача стоит сейчас перед СМИ, потому что несмотря на то, что слухами земля полнится последние полгода, верифицированных заявлений нет ни одного.