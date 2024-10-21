В Китае пожар в небоскребах тушат дронами. На видео сняли как работает принцип

Пожары в небоскребах в Китае начали тушить без участия пожарных, при помощи дронов. Недавно на учениях в Чунцине компания-производитель на видео сняла принцип работы такой техники: всего 6 аппаратов сумели за считанные минуты потушить пылающее десятиэтажное здание.
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