В Китае пожар в небоскребах тушат дронами. На видео сняли как работает принцип

Пожары в небоскребах в Китае начали тушить без участия пожарных, при помощи дронов. Недавно на учениях в Чунцине компания-производитель на видео сняла принцип работы такой техники: всего 6 аппаратов сумели за считанные минуты потушить пылающее десятиэтажное здание.