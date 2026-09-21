В зоне СВО погибла собака Джесси, умевшая узнавать дроны ВСУ по звуку

На линии боевого соприкосновения в зоне СВО погибла собака Джесси, которая умела по звуку узнавать приближение беспилотников ВСУ и предупреждать российских бойцов об опасности.
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Джесси настоящий герой положивший душу за други своя. Спасенные им воны будут помнить его вечно.
Урод этот снайпер