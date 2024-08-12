Депутат Госдумы Чернышов предложил ужесточить наказание для владельцев за нападение их домашних животных

В действующем законодательстве меры воздействия на хозяев опасных животных недостаточны. В связи с этим вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ужесточить наказание для владельцев питомцев в случае нападения, сообщил RT.
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