Откровения Загитовой на шоу Медведевой: похудение, бабушка-хейтер, пластические операции, деньги и муж

Огненный выпуск «БеС комментариев».Алина Загитова пришла на интервью к Евгении Медведевой. Да, вы не ослышались — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 стала героем нового выпуска шоу «БеС комментариев»! Звездные фигуристки обсудили много интересных тем: похудение, отношение к пластическим операциям, оговорки Алины и даже личная жизнь.
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