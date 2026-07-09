Конец «духа Анкориджа»: Трамп и Рубио открыто поддержали удары по российским НПЗ

Дипломатические политесы отброшены в сторону прямо под объективами телекамер. На совместной пресс-конференции Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Анкаре произошло то, чего годами избегали официальные представители Вашингтона.
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