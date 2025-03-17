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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Google-Ассистент ушел в прошлое, на его место пришел ИИ Gemini Google объявил о масшта...

Google-Ассистент ушел в прошлое, на его место пришел ИИ Gemini Google объявил о масшта...

Google-Ассистент ушел в прошлое, на его место пришел ИИ GeminiGoogle объявил о масштабном переходе с Google Assistant на новый ИИ-помощник Gemini, основанный на передовых технологиях генеративного искусственного интеллекта.

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