Google-Ассистент ушел в прошлое, на его место пришел ИИ Gemini Google объявил о масшта...

Google-Ассистент ушел в прошлое, на его место пришел ИИ GeminiGoogle объявил о масштабном переходе с Google Assistant на новый ИИ-помощник Gemini, основанный на передовых технологиях генеративного искусственного интеллекта.
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