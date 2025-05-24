Эквадор нарастил не нефтяной экспорт на 29% в первом квартале

Не нефтяной экспорт эквадорской продукции вырос до 6,2 млрд долларов в первом квартале 2025 года, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2024 года, проинформировал Центральный банк Эквадора, 22 мая сообщает Cuenca High Life.