Еще одна идея, как с помощью заварного теста разнообразить наше меню. Вкусно, просто, быстро. Ингредиенты для «Ватрушки или сочни»: Вода (кипяток) — 130 г Масло растительное — 70 г Мука пшеничная / Мука — 200 г Творог (не сухой) — 400 г Сахар — 80 г Ванильный сахар — 10 г Яйцо куриное — 1 шт Масло сливочное — 20 г Рецепт «Ватрушки или сочни»: Здравствуйте!!!Я все пытаюсь упростить свою жизнь и сократить время проведения на кухне без ущерба для моих родных, обязанности главного повара в семье я с себя снять не могу.