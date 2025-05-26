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Царьград

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  • Eduard
    Это хамство! Передают Украине оружие,а пгтом орут:"Почему война не кончаетс?" Западный мир,мир конченых идиотов,Зажр...Марков: Трам може...
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Прибалтика выпрашивала войны с Россией и получила мощный "пинок". За пиратство заплатили дорого: Первое жёсткое предупреждение Москвы

Прибалтика выпрашивала войны с Россией и получила мощный "пинок". За пиратство заплатили дорого: Первое жёсткое предупреждение Москвы

Россия, наконец, перешла к решительным действиям в ответ на пиратство Эстонии и угроз остальных прибалтов.

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