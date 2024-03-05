Глава делегации США: Всемирный фестиваль молодёжи показал, что вражда в отношениях идёт из Вашингтона

В эти дни в России на федеральной территории Сириус, что в Красноярском крае, проходит самое масштабное молодёжное событие в мире –Всемирный фестиваль молодёжи, где со всего мира собрались тысячи молодых людей, представляющих самые разные сферы общественной жизни.
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