Глава делегации США: Всемирный фестиваль молодёжи показал, что вражда в отношениях идёт из Вашингтона

В эти дни в России на федеральной территории Сириус, что в Красноярском крае, проходит самое масштабное молодёжное событие в мире –Всемирный фестиваль молодёжи, где со всего мира собрались тысячи молодых людей, представляющих самые разные сферы общественной жизни.