Прорыв трубы обеспокоил жителей Лахденпохья

В Лахденпохье под мостом, соединяющим улицы 50 лет Октября и Заречную, пробита водопроводная труба. По словам автора поста в паблике «Подслушано в Лахденпохье», аварийное место обмотано лишь подручными средствами, что вызывает серьезные опасения по поводу надежности водоснабжения всего заречья Аурайоки.
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