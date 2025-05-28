Прорыв трубы обеспокоил жителей Лахденпохья

В Лахденпохье под мостом, соединяющим улицы 50 лет Октября и Заречную, пробита водопроводная труба. По словам автора поста в паблике «Подслушано в Лахденпохье», аварийное место обмотано лишь подручными средствами, что вызывает серьезные опасения по поводу надежности водоснабжения всего заречья Аурайоки.