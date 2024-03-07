Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём

Президент России Владимир Путин в пятницу, 8 марта, в видеопоздравлении Международным женским днем заявил, что российскими женщинами невозможно не восхищаться, поскольку они всегда остаются «обворожительными и притягательными».
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