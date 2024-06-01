Карпов: Карпин может уйти из «Ростова» в «Бешикташ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может занять аналогичный пост в «Бешикташе». Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, тренер сборной России находится в шорт-листе турецкого клуба вместе с Нури Шахином из «Боруссии» и ван Боммелем из «Антверпена».