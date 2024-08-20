Бойцам СВО пообещали дополнительные жилищные гарантии

МОСКВА, 20 августа, ФедералПресс. «Единая Россия» внесла в нижнюю палату парламента законопроект о дополнительных жилищных гарантиях бойцам СВО, заявил временно исполняющий полномочия секретаря Генерального совета партии Владимир Якушев.
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