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В Пентагоне заявили, что контрнаступление ВСУ не позволит вернуть потерянные территории

В Пентагоне заявили, что контрнаступление ВСУ не позволит вернуть потерянные территории

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN объяснил, почему контрнаступление ВСУ не позволит вернуть Киеву потерянные территории.

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