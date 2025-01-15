Жители Казани могут присоединиться к волонтерскому корпусу 80-летия Победы в ВОВ

До 5 февраля продолжается набор волонтеров в Казанский корпус, посвященный 80-летию Победы. В этом году в организации памятных мероприятий проекта «Волонтеры Победы» примут участие более 500 тысяч добровольцев из России и других стран.
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