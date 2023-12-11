Как украинская симка помогла «Гераням» обойти спутники США

Тут на своем ежедневном брифинге британская разведка сообщила. С середины этого года, небратья, с помощью ПВО и американских спутниковых систем, научились довольно эффективно перехватывать наши «гераньки», в том числе и модернизированные нашими умельцами образцы.
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