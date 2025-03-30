Трамп заявил о 100-процентном шансе присоединения Гренландии к США

Геннадий Бережнов

Венс обвинил Данию в том, что она неспособна защитить территорию. А кто на неё собирается напасть, учитывая вашу ВМБ? США мировой вампир и его надо бояться! Финны готовы ползать и пресмыкаться, а кого они приобрели не понимают! Мы могли бы сделать это без применения военной силы. Позор США и лично Трампу! Вот с такими они и разбираются!