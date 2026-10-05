Жительница Тюмени передала мошенникам 3,2 млн рублей после угроз уголовным делом

Жительница Тюмени передала мошенникам 3,2 млн рублей после того, как неизвестные убедили её, что ей грозит уголовная ответственность за незаконную финансовую деятельность.
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