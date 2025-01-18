18 января 2025 года в Азербайджане был зафиксирован первый случай заражения вирусом оспы обезьян. 22-летний гражданин страны обратился в одну из клиник Баку с жалобами на слабость, повышенную температуру, пузырчатую сыпь в области гениталий, увеличение лимфатических узлов и мышечные боли.
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