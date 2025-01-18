18 января 2025 года в Азербайджане был зафиксирован первый случай заражения вирусом оспы обезьян. 22-летний гражданин страны обратился в одну из клиник Баку с жалобами на слабость, повышенную температуру, пузырчатую сыпь в области гениталий, увеличение лимфатических узлов и мышечные боли.