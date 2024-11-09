Любовь, финансы, здоровье: гороскоп для Овнов на 2025 год Зеленой Змеи Алёна Юрьева 2025 год, который станет годом Зелёной Деревянной Змеи, обещает представителям знака зодиака Овен период самопознания и значительных жизненных перемен.