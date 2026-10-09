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Ипотечный кризис в США: последствия геополитической нестабильности

Ипотечный кризис в США: последствия геополитической нестабильности

Ипотечный рынок США становится очередной жертвой войны в Иране и связанной с ним инфляционной волны. Ставки по ипотеке в Америке подскочили до самых высоких значений за три года.

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