Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Antanas
    Мудрые мысли заставляет задуматся.👍👍👍👍👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 д...
  • Antanas
    Мудрые мысли.👍👍👍👍👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 д...
  • Antanas
    Живи своей жизнью и не обращай то что скажут другие.👍👍👍👍👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 д...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 декабря 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 декабря 2022 года

Энергия дня сегодня, четырнадцатого декабря две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1201 =В условиях развитого эгоизма противоположным становится всё, что отлично от меня, от моего мнения = Главное, вы переходите в тот Мир, где основной Целью для вас будут уже не условия существования, а творчество = "Европеец — человек дела, а русский — человек Души и сердца; Европа есть страна деловитости, а Россия есть родина Души" =Если человек гармоничен внутри, несёт в Душе мир, порядок (поступает по совести), то и внешне всё преображается = Именно поступки определяют судьбу человека.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх