Глава генштаба армии Китая провел переговоры с американским коллегой

Начальник Объединенного штаба Центрального военного совета (ЦВС) КНР Лю Чжэньли в формате видеоконференции провел переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльзом Брауном.
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