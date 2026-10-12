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Царьград

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Переезд у станции Перхушково закроют на ремонт с 13 октября

Переезд у станции Перхушково закроют на ремонт с 13 октября

С 13 по 15 октября на переезде у станции «Перхушково» заменят рельсы и плиты заградительного устройства, из-за чего днём проезд организуют реверсивно, а в ночные часы закроют полностью.

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