БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике

Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике

Обогащенный уран, необходимый в качестве топлива для атомных электростанций, теперь будет поставляться из России в США в особом порядке.

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