Путин выразил уверенность в укреплении партнерства России и КНДР

Президент Российской Федерации Владимир Путин в телеграмме лидеру Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну выразил уверенность, что РФ и КНДР будут планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство.
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