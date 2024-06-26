Стало известно, где будет сидеть подросток, сжегший школьницу в Прикамье

Виктор Горшков

В Советское время за это просто растреляли бы. На свободу выйдет в 27 лет . Страшно представить,что он еще натворить может и сколько слез пройлется.Мы сами своей системой постепенно уничтожаем Россию или грянет мощная гражданская война. Отсидется и сбежать не получится ни кому.