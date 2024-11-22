The Independent: «На солдат ВСУ, сидящих в окопах под Курахово, смотреть больно. Завтра их уже не будет»

Daddy Bo

Заморозить линию соприкосновения? Чтобы дать проигрывающей стороне время передохнуть, набраться сил и вооружения и продолжить бойню? Эту ситуацию уже описывали почтм сто лет назад два советских одессита: Ильф и Петров: "Согласие, дуся, есть пункт при полном непротивлении сторон". Условия прекращения боевых действий были высказаны Россией ещё до их начала. И что поменялось?