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Эксперт Бахтизин: заявления западных финансистов о резком падении ВВП РФ — предвзятое мнение

Эксперт Бахтизин: заявления западных финансистов о резком падении ВВП РФ — предвзятое мнение

Громким заявлениям западных аналитиков о том, что в России резко падает ВВП, лишь мнения, построенные на предвзятом отношении к нашей стране, заявил директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.

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