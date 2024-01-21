Царьград История с бунтом на оборонном предприятии в Подмосковье становится всё более закрученной.
Мигранты устроили бунт на оборонном предприятии. Страшно? Нет, смешно!
Комментарии
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Evgenija Palette
ДОЖИЛИ. Со своей толерантностью, заискиванием перед всеми, кто этого ТРЕБУЕТ, со своим комплексом неполноценности, со своим НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ, и - ХРОНИЧЕСКИМИ БРАВАДАМИ И ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВОМ... И еще они, эти молодые недоумки, гнусят что-то про Сталина. ДА ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ЕМУ, ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ, ЕГО СОРАТНИКАМ, КОТОРЫХ ОН ПРИБЛИЗИЛ К СЕБЕ, МЫ ВЫИГРАЛИ ТУ, САМУЮ КРОВОПРОЛИТНУЮ ВОЙНУ...
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11 час.
Evgenija Palette
!!!!!!!!!!!!!!!!
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11 час.
Evgenija Palette
ОНИ, эти "неприкасаемые" ЛЕЗУТ ВНАГЛУЮ. И они добьются. Они сметут этих "дрожащих кроликов", руководство этих заводов, которые откровенно БОЯТСЯ ВЫГНАТЬ ИХ С ЗАВОДОВ СОБСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ...
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11 час.
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