Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигранты устроили бунт на оборонном предприятии. Страшно? Нет, смешно!

Мигранты устроили бунт на оборонном предприятии. Страшно? Нет, смешно!

Царьград История с бунтом на оборонном предприятии в Подмосковье становится всё более закрученной.

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Комментарии
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Evgenija Palette
ДОЖИЛИ. Со своей толерантностью, заискиванием перед всеми, кто этого ТРЕБУЕТ, со своим комплексом неполноценности, со своим НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ, и - ХРОНИЧЕСКИМИ БРАВАДАМИ И ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВОМ... И еще они, эти молодые недоумки, гнусят что-то про Сталина. ДА ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ЕМУ, ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ, ЕГО СОРАТНИКАМ, КОТОРЫХ ОН ПРИБЛИЗИЛ К СЕБЕ, МЫ ВЫИГРАЛИ ТУ, САМУЮ КРОВОПРОЛИТНУЮ ВОЙНУ...
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11 час.
Evgenija Palette
!!!!!!!!!!!!!!!!
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11 час.
Evgenija Palette
ОНИ, эти &quot;неприкасаемые&quot; ЛЕЗУТ ВНАГЛУЮ. И они добьются. Они сметут этих &quot;дрожащих кроликов&quot;, руководство этих заводов, которые откровенно БОЯТСЯ ВЫГНАТЬ ИХ С ЗАВОДОВ СОБСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ...
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11 час.

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