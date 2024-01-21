Мигранты устроили бунт на оборонном предприятии. Страшно? Нет, смешно!

Evgenija Palette

ДОЖИЛИ. Со своей толерантностью, заискиванием перед всеми, кто этого ТРЕБУЕТ, со своим комплексом неполноценности, со своим НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ, и - ХРОНИЧЕСКИМИ БРАВАДАМИ И ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВОМ... И еще они, эти молодые недоумки, гнусят что-то про Сталина. ДА ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ЕМУ, ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ, ЕГО СОРАТНИКАМ, КОТОРЫХ ОН ПРИБЛИЗИЛ К СЕБЕ, МЫ ВЫИГРАЛИ ТУ, САМУЮ КРОВОПРОЛИТНУЮ ВОЙНУ...