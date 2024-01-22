Тысячам курганцев пересчитали соцвыплаты на миллионы рублей

Прокуратура Целинного округа Курганской области добилась от управления социальной защиты граждан перерасчета компенсаций на оплату твердого топлива для более чем 2700 жителей на сумму свыше 4 миллионов рублей.
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